Strade marsalesi piene di buche, il PD: “La città è un colabrodo, il Comune che fa?”

Non è più solo una questione di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica. Il Circolo del Partito Democratico di Marsala lancia un duro allarme sullo stato di abbandono in cui versano molte strade cittadine, trasformate in un vero e proprio percorso a ostacoli per automobilisti e pedoni. Da giorni, e in alcuni casi da mesi, numerosi cittadini segnalano intere vie completamente al buio. La situazione è particolarmente grave lungo il Lungomare, nelle aree periferiche e fino alla Riserva dello Stagnone, dove l’assenza di illuminazione rende pericolosa la circolazione e aumenta il rischio per la sicurezza personale. Zone tra le più frequentate e rappresentative della città risultano immerse nell’oscurità, offrendo un’immagine inaccettabile anche ai visitatori.

A questo si aggiunge il dissesto del manto stradale. Le recenti piogge hanno aggravato una situazione già critica: buche e avvallamenti si sono trasformati in vere e proprie voragini, conseguenza di anni di mancata manutenzione. Secondo il PD, non è accettabile continuare a intervenire solo in emergenza, né giustificarsi con il maltempo, che evidenzia piuttosto l’assenza di una seria programmazione. “Non bastano le luci di facciata – sottolinea il Circolo tramite la segretaria Linda Licari – come quelle della fontana in Piazza dell’Unità d’Italia, se il resto della città resta al buio e nell’incuria”. Il Partito Democratico chiede all’Amministrazione comunale interventi immediati per il ripristino dell’illuminazione, un piano strutturale di manutenzione stradale che superi i semplici rattoppi e trasparenza sul cronoprogramma degli interventi. “Marsala merita di essere una città sicura e vivibile. Non resteremo a guardare mentre sprofonda nel degrado”, conclude la segretaria dem. Giorni fa il Comune aveva fatto sapere di procedere agli interventi, ma è evidente che le strade con la pioggia, siano messe peggio. Ieri si è verificato anche un incidente in via Vita, dove un’auto è finita dentro un’enorme buca che ha provocato danni al mezzo.