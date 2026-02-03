Contrasto al disagio economico e all’emarginazione, il Comune di Marsala cerca partner

Il Comune di Marsala, quale Ente capofila del Distretto socio-sanitario di cui fa parte anche Petrosino, rende noto di avere avviato la procedura per attuare un progetto a sostegno dell’inclusione sociale tramite la pratica sportiva. Ne beneficeranno cittadini fruitori dell’Assegno di Inclusione (ADI) e nuclei familiari in condizioni di disagio economico (ISEE non superiore a 10.140 euro), cui verranno erogati voucher sportivi. Al fine di sviluppare il progetto sociale, è stato pubblicato un apposito Avviso per consentire la partecipazione alla procedura di Accreditamento ad Organismi associativi che espletano attività sportive, affiliati/iscritti a Federazioni sportive e/o al CONI e/o al CIP. Le candidatura vanno presentate entro il prossimo 23 febbraio, secondo modalità e requisiti indicati nel suddetto Avviso, online alla pagina istituzionale del Comune di Marsala https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/prestazioni-di-sostegno-socio-educativo-territoriale