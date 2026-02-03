Carnevale a Marsala con le Guardie Agroforestali per i più piccoli

L’Associazione Guardia Agroforestale Italiana ODV-ETS Delegazione Sicilia, nei giorni di 10, 11 e 12 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso i locali di Villa Damiani a Marsala, su iniziativa di Giovanna Sinacori organizza una manifestazione per bambini denominata “Carnevale in punta di piedi – Il teatrino dei calzini parlanti”. A “Carnevale ogni calzino vale”, questa manifestazione ha l’obbiettivo di promuovere la creatività e la fantasia attraverso il gioco teatrale – sensibilizzare al riuso e al riciclo con attività manuali -, offrire un momento culturale e ludico alla comunità dei più piccoli e rafforzare il legame scuola-territorio attraverso eventi inclusivi. Ci sarà uno spettacolo teatrale con una rappresentazione comica e coinvolgente con protagonisti i “calzini parlanti”, marionette realizzate a mano con calzini e oggetti riciclati. I bambini saranno parte attiva della storia, interagendo con i personaggi. Inoltre, i bambini, guidati dagli operatori, costruiranno la propria marionetta con calzini, bottoni, stoffe e materiali di recupero. L’ evento si concluderà con i saluti finali e con una merenda per tutti i bambini presenti offerta dall’Associazione Guardia Agroforestale Italiana di Marsala. L’Amministrazione Comunale e Marsala Schola hanno condiviso l’iniziativa.