Referendum Giustizia, ecco come votare per corrispondenza

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noti requisiti e modalità per esercitare il voto per corrispondenza in occasione del Referendum sulla Riforma della Giustizia del 22/23 marzo prossimo. Si tratta di un’opzione riservata agli elettori temporaneamente (minimo tre mesi) residenti all’estero per motivi di studio, lavoro e cure mediche: l’opzione è estesa anche ad eventuali familiari conviventi. Si precisa che il periodo di tre mesi si riferisce a quello in cui ricadono le suddette date di svolgimento della consultazione referendaria. Per esercitare il proprio diritto di voto, gli elettori interessati devono presentare entro il prossimo 18 febbraio apposita istanza, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/istanza-per-elettori-temporaneamente-residenti-allestero-6474831 La richiesta, cui va allegata copia di un valido documento d’identità, dovrà essere invita all’indirizzo di posta elettronica protocollogenerale @comune.marsala.tp.it o recapitata a mano al protocollo generale del Comune di Marsala, anche tramite terze persone.