Marsala: lavori senza fine in via Verdi, prorogati i divieti di sosta e circolazione

Di proroga in proroga, via Verdi continua a restare chiusa al traffico veicolare. L’area, com’è noto, dalla scorsa estate è oggetto di un intervento di rigenerazione urbana legato ai lavori del lungomare (ex Aci) che si stanno protraendo più del previsto, causando disagi ai residenti, così come alle famiglie e ai lavoratori della scuola che gravitano intorno ai plessi “Piazza” e “Matteotti”.

La conclusione delle operazioni non sembra ancora vicina, come conferma la nuova ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Marsala. L’atto dispone la chiusura alla circolazione veicolare (con divieto di sosta e rimozione forzata) della via Verdi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emanuela Loi e quello con via dello Sbarco. Tale ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 20 febbraio.