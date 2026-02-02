Giovanna La Parrucchiera rivolta Bergman nella tomba, sì, ma dalle risate￼

Ennesimo grande successo ieri sera al Teatro Cinema Don Bosco di Marsala per Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro con lo spettacolo “Moro!”– dove “Giovanna La Parrucchiera” gioca “la sua personale partita con la morte” – personale in quanto lo fa decisamente a modo suo rivoltando Bergman nella tomba, sì, ma dalle risate – proponendo per dire una tombola al posto degli scacchi al cavaliere della morte che prende il volto di noti personaggi del mondo dello spettacolo di un tempo. Cercando di non spoilerare troppo, non è affatto un caso, in quanto l’esorcizzare la morte di Giovanna avviene tramite i ricordi della sua gioventù, dove tutto era più semplice e più genuino, un tempo più lento rispetto alla velocità della modernità a cui Giovanna risponde quasi con beffardo cinismo, rimarcandone la vacuità.

Ma nell’atmosfera evocativa a prendere piede è anche il sentimento di nostalgia per un tempo che irrimediabilmente non tornerà più ed è qui che il climax si fa anche poetico con le paure e le ipocondrie tipiche della terza età bene evidenziati negli irresistibili duetti con la badante Maria e l’aria diventa leggera e liberatoria come una risata di cuore che arriva al cuore degli spettatori.

[ Marco Messineo ]