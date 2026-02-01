A Marsala formazione per la potatura e gestione dell’oliveto

Marsala ospiterà un corso di alta formazione dedicato alla potatura e alla gestione dell’oliveto, un appuntamento pensato sia per gli appassionati che curano piccoli appezzamenti, sia per i professionisti del settore olivicolo interessati ad aggiornare e perfezionare le proprie competenze. L’iniziativa si propone di fornire strumenti concreti e scientificamente fondati per una gestione moderna, sostenibile ed efficace dell’olivo. Il programma del corso affronterà numerose tematiche fondamentali, dalla gestione del suolo all’irrigazione, dai trattamenti alla concimazione, fino alla potatura. Ampio spazio sarà dedicato alla fisiologia dell’olivo, alla corretta esecuzione dei tagli, alla gestione della chioma e agli adattamenti funzionali legati alla raccolta, senza trascurare il rispetto del territorio e la valorizzazione delle varietà locali. Una parte consistente delle giornate sarà riservata all’attività pratica, con interventi su piante di diverse età, svolti nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’evento è organizzato dal biologo dottor Emilio Giorgi, delegato e potatore certificato della Scuola Potatura Olivo diretta da Giorgio Pannelli. Docente del corso sarà il dottor Antonino Filippo Lonobile, presidente e vice-direttore della Scuola, con un’esperienza pluridecennale nel campo dell’olivicoltura e nella gestione di piante secolari ad alto fusto. Il corso si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026. La mattina del primo giorno sarà dedicata alla parte teorica, che si terrà presso l’Oleificio Fratelli Mezzapelle in contrada Sant’Anna, mentre il pomeriggio e l’intera giornata successiva saranno riservati alle attività pratiche in campo, con approfondimenti tematici e dimostrazioni operative seguite passo dopo passo dal docente. L’iniziativa si avvale del supporto di FBO Banca Mediolanum, con il dottor Francesco Ciravolo, e di Olio Donna Giacoma.

La partecipazione al corso risponde a un’esigenza sempre più sentita nel settore agricolo. L’aumento dei costi di gestione impone, infatti, un approccio più consapevole all’olivicoltura, superando pratiche inutili o dannose come concimazioni e irrigazioni empiriche, potature scorrette o lavorazioni eccessive del terreno, che finiscono per ridurre la produttività. Conoscere le reali necessità dell’olivo e le caratteristiche del territorio diventa quindi fondamentale per migliorare i risultati e contenere le spese. La Scuola Potatura Olivo opera da anni con l’obiettivo di diffondere una cultura basata su solide basi scientifiche, promuovendo interventi corretti e rispettosi della pianta e dell’ambiente. Il suo fondatore, il dottor Giorgio Pannelli, già direttore e primo ricercatore del CRA-Oli, vanta oltre quarant’anni di attività nel settore e più di 260 pubblicazioni scientifiche e volumi dedicati all’olivicoltura. La missione della Scuola è anche quella di creare opportunità di lavoro a livello locale, formando tecnici altamente qualificati che, attraverso percorsi come questo, possono conseguire la qualifica di Potatore Certificato.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso è possibile contattare il dottor Emilio Giorgi al numero 320 8053225 o all’indirizzo email emiliogiorgi2@gmail.com.