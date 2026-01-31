Al Cinema Golden di Marsala i film “La Grazia” e “Primavera”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. Fino al 2 febbraio continua il film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo “La Grazia”. Sabato 31 e lunedì 2 febbraio alle ore 19.15, oggi e domenica 1° febbraio alle ore 17. “La Grazia” narra di Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica, è a fine mandato. Vedovo da otto anni della moglie Aurora, cattolico con due figli, si trova davanti a due dilemmi: la grazia per Isa Rocca che ha ucciso il marito dopo anni di maltrattamenti e per Cristiano Arpa che ha ucciso la moglie malata di Alzheimer. In sala arriva anche “Primavera”: Vivaldi prende vita nel volto di Michele Riondino, in una storia di musica, legami e trasformazione, con Tecla Insolia. Questi i giorni e gli orari di programmazione del film di Damiano Micheletto: oggi e giorno 1 febbraio alle ore 19.15 e 21.30, mentre sabato 31 e lunedì 2 alle 17 e 21.30.