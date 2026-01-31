Alberi e rami pericolanti al Signorino, Sud Chiama Nord interviene nel versante marsalese

Allarme sicurezza all’incrocio del Signorino, a Marsala. A sollevare la questione è Michele Galfano, commissario di Sud chiama Nord, che rivolge un appello all’Amministrazione comunale affinché si intervenga con urgenza sulla potatura e messa in sicurezza degli alberi presenti lungo la strada, in prossimità del parchetto pubblico dove si trova anche un campo di bocce. Come evidenziato dalle immagini, diversi alberi risultano fortemente inclinati, con rami secchi e pericolanti che incombono sia sulla carreggiata sia sul marciapiede. Una situazione che, soprattutto in presenza di vento o condizioni meteo avverse, potrebbe rappresentare un serio pericolo per l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Galfano richiama inoltre l’attenzione su un ulteriore elemento di rischio: la presenza, nell’area interessata, di una cabina elettrica. L’eventuale caduta di rami o alberi potrebbe infatti provocare danni alla rete elettrica, con possibili interruzioni della fornitura di energia alle abitazioni circostanti, dove risiedono famiglie durante tutto l’anno, sia nel periodo invernale che in quello estivo. “È necessario intervenire subito – sottolinea il commissario di Sud chiama Nord – per evitare incidenti e disservizi che potrebbero essere prevenuti con una semplice ma tempestiva manutenzione”. Da qui la richiesta di un intervento immediato da parte degli uffici competenti, finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e alla tutela dei cittadini, in una zona quotidianamente frequentata e attraversata.