Mazarese condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per vari furti aggravati

A seguito della richiesta di definizione del procedimento mediante il rito abbreviato avanzata

dal difensore dell’imputato Gaetano Lo Pinto e tenuto conto della richiesta formulata dalla Procura

della Repubblica di Marsala, è stata emessa il giorno 19/01/2026 dal Tribunale di Marsala, sentenza di

condanna nei confronti del suddetto imputato ritenuto responsabile, di vari episodi di furto aggravato,

nonché di simulazione di reato, avvenuti nel territorio del comune di Mazara del Vallo, dal 18 al 26/02/2024.

Trattasi di diversi episodi di furto, alcuni dei quali commessi in concorso co Kevin Loreto,

già condannato nell’ambito dello stesso procedimento penale, dal Tribunale di Marsala.

Le indagini sono state delegate ai Comandi Compagnia e Stazione Carabinieri e al

Commissariato P.S. alla sede di Mazara del Vallo, sotto la direzione e il coordinamento della Procura

della Repubblica.

A conclusione del giudizio di primo grado, l’imputato è stato ritenuto l’autore dei delitti allo

stesso ascritti ed è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di

multa, oltre al pagamento delle spese processuali; la pena inflitta è stata sostituita con quella della

detenzione domiciliare sostitutiva per la durata corrispondente alla pena detentiva.