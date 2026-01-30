“Camicette Bianche – Il Musical” arriva al Teatro Impero di Marsala

“Camicette Bianche – Il Musical” – lo spettacolo scritto, diretto e musicato da Marco Savatteri – farà tappa al Teatro Impero di Marsala il 6 marzo 2026. L’evento è organizzato da HE Eventi, costola culturale dell’Handball Erice, impegnata nella promozione di rassegne letterarie, spettacoli teatrali e progetti ad alto valore sociale. Il musical, tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo, è una potente opera corale che celebra il ricordo dei nostri emigrati, intrecciando gioie, speranze e sogni infranti a una denuncia netta contro ogni forma di violenza di genere. Una storia che affonda le radici nella memoria collettiva e parla con forza anche al presente. Dopo il successo ottenuto nei principali teatri italiani – come ad esempio al Teatro San Babila di Milano – e con numerosi numerosi eventi previsti – dal Teatro Brancaccio di Roma al Trianon di Napoli diretto da Marisa Laurito – “Camicette Bianche” arriva in Sicilia con il patrocinio del Comune di Marsala, confermandosi come uno degli spettacoli più intensi e apprezzati del panorama teatrale contemporaneo.

In scena 21 performer per raccontare un viaggio dalla Sicilia all’America dei primi del ’900. Al centro la storia vera di Clotilde Terranova, giovane sartina coinvolta nel tragico incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York nel 1911. Un racconto che unisce musica popolare, canzoni italiane riadattate in chiave teatrale e antichi canti italo-americani, restituendo voce e dignità a una generazione di migranti. Particolarmente significativa la scelta di HE Eventi di mantenere il costo dei biglietti volutamente basso. Una decisione precisa, legata alla forte valenza divulgativa dello spettacolo e alla volontà di raggiungere il maggior numero possibile di spettatori. L’obiettivo è chiaro: un teatro pieno, una comunità coinvolta, una cultura che diventa accessibile. Una filosofia che rispecchia pienamente l’impegno portato avanti dall’Handball Erice anche sul fronte sportivo: creare cultura, senso di appartenenza e crescita collettiva. Per questo HE Eventi non si limita a organizzare appuntamenti, ma continua a investire risorse proprie in progetti culturali capaci di lasciare un segno. I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali e attraverso il sito TicketOne.