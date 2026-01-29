Marsala: consegnata la Costituzione Italiana a neo diciottenni: “Siate cittadini responsabili”

La cerimonia di consegna ai neo maggiorenni marsalesi di una copia della Costituzione Italiana – oltre che dello Statuto Regionale – si è svolta stamani al Complesso San Pietro di Marsala. L’iniziativa è stata accompagnata da polemiche, l’opposizione ha definito simile cerimonia di stampo “propagandistico” in vista delle elezioni comunali in Primavera. Fatto che l’ex ministro e docente di diritto costituzionale all’Ateo di Palermo Enrico La Loggia, è intervenuto all’iniziativa dell’Amministrazione comunale, soffermandosi su alcuni articoli di entrambe le Leggi Costituzionali, riuscendo a cogliere l’attenzione dei tanti giovani che hanno gremito la Sala conferenze del Complesso San Pietro.

Ciascuno di loro – molti stranieri – ha avuto modo di ascoltare anche le appassionate parole di Roberto Benigni in occasione della sua serata RAI dedicata, proprio, alla Carta Costituzionale. Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “Abbiamo vissuto un momento importante di educazione civica condiviso con il prof. Enrico La Loggia, che ringrazio ancora per il contributo offerto a questa partecipata giornata, ricca di significato. La principale insidia della Costituzione, oggi, non è il conflitto delle idee ma la generalizzazione sulla politica e l’astensionismo, che allontanano soprattutto i giovani. Conoscere la Costituzione significa non rinunciare al proprio ruolo di cittadini liberi e responsabili”. Ha coordinato l’incontro l’assessore Donatella Ingardia che, nel ringraziare anche i dirigenti scolastici per la collaborazione, ha sottolineato “l’importanza della democrazia partecipata che discende proprio dalla Costituzione, dal suo valore, dalla sua attualità”.