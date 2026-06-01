Valderice, via libera alla pace fiscale comunale: rate più flessibili e stop a sanzioni e interessi

Il Consiglio Comunale di Valderice ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, un provvedimento destinato a offrire ai cittadini l’opportunità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente beneficiando dello stralcio di sanzioni e interessi.

L’approvazione dell’atto rappresenta il risultato di un articolato lavoro di approfondimento svolto dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente, che ha operato in un clima di piena collaborazione tra maggioranza e opposizione con l’obiettivo di rendere la proposta originaria della Giunta più aderente alle reali esigenze economiche della comunità.

Determinante, in questo percorso, il contributo del consigliere Massimo Di Gregorio, che ha richiesto alla dirigente Giovanna Massimo D’Azeglio un’analisi socioeconomica del territorio. Lo studio ha consentito alla Commissione di acquisire una conoscenza più approfondita delle posizioni debitorie presenti nel Comune e di individuare soluzioni più efficaci per favorire l’adesione dei contribuenti alla misura. Lo stesso Di Gregorio ha sottolineato la necessità di introdurre un sistema di rateizzazione più flessibile, capace di venire incontro alle difficoltà economiche di molte famiglie.

Su questa linea si è sviluppato il lavoro della Commissione guidata dal presidente Ruggero Sugameli, che ha coinvolto nella valutazione della proposta anche i dirigenti comunali e il Collegio dei Revisori dei Conti. Insieme ai componenti Francesco Minaudo, Pietro Catalano, Alessandro Pagoto e Mariano Simonte, è stato elaborato e condiviso un meccanismo di rateizzazione articolato per scaglioni, studiato per garantire tempi di rientro più sostenibili soprattutto ai contribuenti gravati da debiti di maggiore entità.

La nuova impostazione punta, infatti, a coniugare due esigenze fondamentali: da un lato consentire all’Ente di recuperare le somme dovute, dall’altro rispettare la capacità contributiva dei cittadini, offrendo percorsi di regolarizzazione più equilibrati e accessibili.

La delibera è stata infine approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale, segnando un passaggio significativo per la cittadinanza valdericina. Il lavoro condiviso portato avanti all’interno della Seconda Commissione viene indicato come un esempio concreto di dialogo istituzionale e collaborazione tra le diverse forze politiche, capace di migliorare gli atti amministrativi e di trasformarli in strumenti più equi, efficaci e vicini alle esigenze della comunità.