Vini dealcolati, Assoenologi Sicilia organizza un incontro a Marsala

La Sezione Sicilia di Assoenologi guarda con attenzione a tutti i cambiamenti e le novità che riguardano il mondo enologico con l’obiettivo di supportare i tecnici di settore in ogni aspetto del proprio lavoro quotidiano. Nasce da qui la scelta di proporre ai soci un meeting di aggiornamento professionale dal titolo “Vini dealcolati: qualità senza compromessi e nuove opportunità da cogliere”, organizzato in collaborazione con Omnia Technologies, che si svolgerà giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 16:30, presso la prestigiosa cornice di Villa Favorita a Marsala. L’incontro punta ad esplorare una delle frontiere più attuali del comparto vitivinicolo, analizzando quale sia oggi il ruolo della dealcolazione e come questo potrebbe evolversi nel prossimo futuro.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con i saluti dell’Enol. Giuseppe Figlioli, Presidente di Assoenologi Sezione Sicilia, seguiti da un approfondimento tecnico a cura di Omnia Technologies attraverso l’intervento del Sales Director Wine, dott. Massimo Pivetta, e del Sales Engineer, Enol. Francesco Giacomazzi. Alla riflessione sulle peculiarità tecniche e sulle opportunità del mercato seguirà poi una degustazione guidata di diverse tipologie di vini dealcolati.

“Oggi l’enologo ha un ruolo determinante sia a livello produttivo che commerciale. Siamo chiamati dal mercato e, considerata la legge del 20/12/2024 anche dal Ministero, a performare su tutte le possibili declinazioni produttive, non per ultimo i No-Low alcool: un mercato che oggi assorbe 2,4 miliardi del fatturato mondiale e che è destinato a crescere. Si prevede che nel 2028 coprirà un fatturato di 3,3 miliardi. Ecco che, grazie alla partnership di Assonenologi con Omnia Group, nasce questo evento dedicato ai No-Low alcool, appuntamento fondamentale per formare e informare su nuove metodi, tecnologie e tendenze produttive legati a vini dealcolati.”, sottolinea il Presidente di Assoenologi Sicilia, Enol. Giuseppe Figlioli.

“In un settore fortemente competitivo e in rapida evoluzione, crediamo sia necessario mantenere alta l’attenzione su tutti i segnali che arrivano dai consumatori esu tutti i nuovi trend di mercato. Una necessità, più che una scelta, per tutte le aziende – commenta il Vicepresidente, Enol. Giovanni Angileri – La proposta di incontri tecnici con focus specifici, come quello dei prodotti dealcolati, è importante per fornire agli enologi gli strumenti necessari per essere protagonsiti del presente e del futuro. Solo con un approccio strategico e con una visione ampia, chiara e consapevole del contesto in cui viviamo possiamo continuare a essere custodi e promotori del nostro immenso patrimonio enologico”. La partecipazione all’evento è prevista previa prenotazione. Per i professionisti iscritti, la giornata di studio dà diritto a 2 crediti formativi