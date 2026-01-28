Il Teatro Sollima di Marsala ospita “Lo Scambio” per la rassegna popolare

Lunedì 2 febbraio il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala ospiterà lo spettacolo teatrale “Lo Scambio”, alle ore 18.30, per la regia di Plinio Milazzo, su testo di Antonello Capodici. Si tratta di un nuovo appuntamento della rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”. In scena Eduardo Saitta, Francesca Agate e Rosario Marco Amato, protagonisti di una rappresentazione intensa e coinvolgente, che affronta temi legati alla memoria, alla coscienza individuale e alle scelte dell’uomo, invitando il pubblico a una profonda riflessione sui valori della dignità, della responsabilità e della libertà.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario di una Rassegna seguita e apprezzata, che ha l’obiettivo di valorizzare il teatro come strumento di crescita sociale, confronto e partecipazione.

I biglietti sono disponibili online su www.liveticket.it

Per informazioni: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp)Email: biglietteriaoddo@libero.it