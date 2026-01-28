L’opera “Venere tra i coralli” del marsalese Giovanni Teresi in mostra al MoMA di New York

L’opera scultorea “Venere tra i coralli”, realizzata dallo scrittore e artista marsalese Giovanni Teresi, sarà presentata alla Mostra Internazionale del MoMA di New York il prossimo 19 giugno 2026. L’esposizione vedrà protagonisti gli autori selezionati per la nuova edizione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea, uno dei più importanti strumenti di riferimento nel panorama artistico internazionale. L’opera di Teresi sarà affiancata, in un contesto di assoluto prestigio, ai capolavori di grandi maestri della storia dell’arte come Giorgio De Chirico, Giorgio Morandi, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Claude Monet e Paul Gauguin. Ogni artista selezionato avrà la possibilità di presentare la propria opera attraverso una proiezione ufficiale, valorizzando i lavori pubblicati all’interno dell’Atlante. “Venere tra i coralli”, inserita nel Catalogo dell’Arte Contemporanea – Edizioni Giunti, rappresenta un importante riconoscimento per il percorso artistico di Giovanni Teresi e un motivo di orgoglio per la cultura siciliana nel mondo.