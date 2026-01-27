Marsala, il Consiglio comunale chiamato a discutere il regolamento sulla movida

Torna a riunirsi domani pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala. Convocato dal presidente Enzo Sturiano, il massimo consesso civico si ritroverà a Sala delle Lapidi mercoledì 28 gennaio, a partire dalle ore 17.

Sono 11 i punti all’ordine del giorno: il regolamento della “Movida”, un’integrazione al vigente regolamento cimiteriale e il nuovo regolamento sul servizi idrico integrato e la fornitura sostitutiva a mezzo autobotte.

C’è poi un atto di indirizzo riguardante le direttive ministeriali riguardanti l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la revisione generale del Piano Comunale di Protezione Civile e delle Emergenze.

All’ordine del giorno anche una variante urbanistica riguardante un centro sportivo in via Dante Alighieri e una delibera riguardante l’ampliamento dell’ex strada vicinale Chianu-Mulè contrada Pispisia.

Infine, c’è un ordine del giorno sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.