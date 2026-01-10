Scritta contro Antonini di fronte la scuola dei figli: “Chat tifoserie con messaggi criminali”

“A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa fase davanti la scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel Calcio e la serie C nel Basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale Sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete. niente di più”. E’ la frase scritta da Valerio Antonini – presidente delle due società sportive trapanesi, sui social. Pare che, a suo dire, come si vede nell’immagine – ignoti abbiano scritto l’ennesima frase sul muro di fronte all’istituto scolastico frequentato dai figli di Antonini. Già ieri degli striscioni erano comparsi di fronte il PalaDaidone, contro il patron granata dopo le continue penalizzazioni, le interdizioni e le figure in Champions League e in Serie A con i continui interventi del Tribunale Federale in tema di irregolarità amministrative.

Intanto c’è una nota, dura, del club contro le tifoserie che ieri avevano chiesto di non far disputare Trapani-Trento di Basket: “A seguito di indiscutibili e chiari messaggi di stampo criminale che stanno girando nelle chat della cosiddetta tifoseria organizzata trapanese Nessuna Resa e Trapanesi Granata (in nostro possesso e già inoltrati alle forze dell’ordine per prendere le dovute contromisure) tesi a mettere a rischio la sicurezza all’interno del Palashark durante la partita di questa sera contro Dolomiti Trento, la società Trapani Shark comunica che non sarà permesso l’ingresso di megafoni, aste, bandiere, ed in generale nulla che possa essere usato come arma contundente e che comunicherà una lista di persone a cui non sarà consentito l’ingresso all’interno del Palashark questa sera, persone che evidentemente hanno dimenticato che ci sono leggi e regole da rispettare anche all’interno di un impianto sportivo”.