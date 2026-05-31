Erice: da 13 giorni non si trova Vito Croce, l’appello dei familiari

Si è allontanato lo scorso 18 maggio dalla propria abitazione di Casa Santa Erice, e non ha fatto più ritorno Vito Croce. I familiari assieme alla Polizia lo stanno cercando da 13 giorni. La denuncia è stata presentata dalla moglie dell’uomo. Al momento del suo allontanamento, Vito Croce indossava un paio di jeans di colore scuro, una camicia blu a righe celesti, scarpe nere e occhiali da vista; alto un metro e 88 centimetri, era alla guida della propria auto, una Lancia vecchio modello, che non sarebbe stata più avvistata. Chiunque lo avesse avvistato è pregato di contattare la Polizia.