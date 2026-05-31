Marsala shock: giovane in bici aggredito da ragazzi armati di bastoni

Ancora un episodio di violenza nelle strade di Marsala. Un giovane di nazionalità straniera è stato brutalmente aggredito mentre percorreva una strada in bicicletta. Secondo quanto denunciato – e raccontato sui social da un cittadino marsalese che lo assiste – il ragazzo sarebbe stato preso di mira da quattro giovani che viaggiavano a bordo di due scooter. L’aggressione sarebbe avvenuta improvvisamente e senza apparente motivo. I quattro avrebbero colpito il ciclista con dei bastoni di legno, provocandogli diverse lesioni fisiche. Tra le conseguenze riportate dalla vittima anche la rottura di un dente, oltre allo shock per quanto accaduto. L’episodio riaccende il dibattito sul tema della sicurezza urbana e sulla crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Chi ha denunciato l’accaduto parla di un fenomeno che non può più essere considerato isolato e che richiede risposte immediate da parte delle istituzioni.

La richiesta è quella di un rafforzamento dei controlli sul territorio, di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di interventi concreti per contrastare episodi di violenza gratuita che rischiano di trasformare le strade cittadine in luoghi di paura. Viene inoltre sottolineata la necessità di individuare rapidamente i responsabili dell’aggressione affinché possano rispondere delle proprie azioni davanti alla legge. “Ognuno ha il diritto di camminare, lavorare, andare in bicicletta e vivere la città senza il timore di essere aggredito”, è il messaggio lanciato dopo il grave episodio. L’accaduto arriva a pochi giorni dall’insediamento della nuova sindaca di Marsala e c’è chi chiede che il tema della sicurezza diventi una priorità assoluta dell’amministrazione comunale, attraverso l’attuazione immediata di un piano dedicato alla tutela dei cittadini e alla prevenzione della criminalità. Un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione e che riporta al centro dell’attenzione la necessità di garantire sicurezza e serenità nelle strade della città.