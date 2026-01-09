Campione NBA per “SaveTrapaniShark”, intanto compaiono nuovi striscioni contro Antonini￼

Trapani Basketball Fans – una community di tifosi – ha promosso sui Social la ‘mission’ di far interessare la vicenda della Trapani Shark all’attenzione di alcune celebrità NBA (Micheal Jordan, Stephen Curry e Mark Cuban). Questo progetto ha generato un impatto che ha superato ogni nostra aspettativa: ​oltre 30.000 visualizzazioni sui nostri canali social in meno di tre giorni e il supporto di Linton Johnson, il campione NBA dei Chicago Bulls che ha risposto ai video dando il suo supporto morale. “La nostra non è solo una sfida social, ma la dimostrazione di come una piazza storica e passionale come quella di Trapani possa ambire a dialogare con i giganti del basket mondiale. Considerato l’interesse crescente della community e il coinvolgimento di profili NBA di alto livello, riteniamo che questa ‘scalata’ possa essere di forte interesse per i vostri lettori” affermano da Trapani Basketball Fans.

I video del progetto: https://vm.tiktok.com/ZNRr4KyNU/ – https://vm.tiktok.com/ZNRr4EN1r/

Nel frattempo nuovi striscioni, pesanti, compaiono al PalaDaidone o PalaShark contro il Presidente Valerio Antonini: “Antonini vattene” e “Presidente? Imprenditore? Sei solo un truffatore”.