San Vito svela il calendario degli eventi 2026: dal Cous Cous Fest al Jazz Festival

San Vito Lo Capo ha già acceso i motori della stagione 2026 presentando il calendario dei principali eventi che accompagneranno residenti e visitatori da maggio a ottobre. Un mix di appuntamenti sportivi, culturali, religiosi, letterari, gastronomici, musicali e dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo e rafforzare l’attrattività turistica della località. Un ricchissimo programma frutto della sinergia tra il Comune di San Vito Lo Capo e diversi soggetti organizzatori, con l’obiettivo di offrire occasioni di intrattenimento e promozione del territorio durante l’intero arco della stagione turistica.

Il programma

Ad aprire il calendario, dal 20 al 24 maggio, è stato il XVI Festival Internazionale degli Aquiloni, una manifestazione ormai consolidata che richiama ogni anno migliaia di appassionati e famiglie sulla spiaggia sanvitese. A seguire, il 6 e 7 giugno, spazio al Week-end Sport Zero Barriere, dedicato all’inclusione attraverso l’attività sportiva. Dal 13 al 15 giugno si svolgerà la tradizionale Festa di San Vito, momento religioso e identitario particolarmente sentito dalla comunità locale. Dal 26 al 28 giugno, invece, tornerà Famiglie in Festa, iniziativa dedicata ai più piccoli e ai nuclei familiari. Per tutta l’estate, da giugno a settembre, sarà inoltre possibile partecipare alle attività di Fitness on the Beach. Il mese di luglio si aprirà con Terr’e Mare Castelluzzo, in programma dal 3 al 5 luglio, evento dedicato alle tradizioni, ai sapori e alle peculiarità della frazione castelluzzese. Dal 13 al 18 luglio spazio al SiciliAmbiente Film Festival, rassegna cinematografica internazionale da anni punto di riferimento per il cinema a tema ambientale. Tra luglio e settembre tornerà anche Libri, Autori e Bouganville, il ciclo di incontri letterari che porta a San Vito Lo Capo scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura italiana. Ad agosto, dal 21 al 23, sarà la volta del Vertical Summer Tour 2026, appuntamento all’insegna dello sport e dell’animazione sulla spiaggia.

Gli eventi proseguono anche a settembre e ottobre

Settembre si conferma il mese più ricco di eventi. Dal 1° al 5 settembre si svolgerà il San Vito Jazz Festival, mentre dal 18 al 27 settembre tornerà il XXIX Cous Cous Fest, la manifestazione simbolo della città che celebra l’integrazione culturale attraverso il celebre piatto della tradizione mediterranea. Proprio per il Cous Cous Fest arriva già una prima importante anticipazione sul cartellone musicale: è stata infatti confermata la presenza di Ditonellapiaga, che si esibirà il 26 settembre, uno dei primi nomi annunciati per l’edizione 2026. A chiudere la stagione saranno gli appuntamenti autunnali. Dal 9 all’11 ottobre si terrà la tredicesima edizione di Tempu Ri Capuna, manifestazione dedicata alle tradizioni marinare e gastronomiche del territorio, mentre il 17 e 18 ottobre spazio allo sport con il Triathlon Sprint. Un calendario che conferma la volontà di San Vito Lo Capo di puntare sugli eventi come strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio, distribuendo appuntamenti di richiamo lungo diversi mesi e offrendo occasioni di svago, cultura e aggregazione per cittadini e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.