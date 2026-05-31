In coma dopo un incidente, la madre è funzionaria del Comune di Marsala: “Il responsabile si consegni”

Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì sera a Torino. Si tratta di Matteo Lorito, studente universitario di Giurisprudenza, che si trova ricoverato in coma nel reparto Grandi Traumi dell’ospedale Cto dopo essere stato travolto da un’automobile il cui conducente si è dato alla fuga. Matteo è il figlio di Rossella Gandolfo, una funzionaria del Comune di Marsala. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane stava percorrendo in moto via Pietro Cossa quando una Mercedes, che procedeva effettuando sorpassi tra le auto, avrebbe urtato una Toyota Yaris che la precedeva. L’impatto avrebbe poi coinvolto il motociclista, sbalzato violentemente sull’asfalto. A lanciare l’allarme è stato il conducente della Yaris, mentre l’automobilista alla guida della Mercedes si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

La madre del ragazzo, Rossella Gandolfo, marsalese, ha lanciato un appello affinché il responsabile si consegni alle autorità. La donna ha raccontato che il figlio era appena rientrato dalla Sicilia, dove aveva trascorso alcuni giorni a Marsala, e sarebbe dovuto tornare agli studi universitari. Le condizioni del giovane restano molto gravi. Oltre a diverse fratture, Matteo ha riportato una seria lesione cerebrale. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare del ragazzo e stanno analizzando le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare il conducente della Mercedes. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione anche a Marsala, dove la famiglia è molto conosciuta e da dove continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e sostegno per il giovane studente.