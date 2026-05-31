La Corrida dei Trikke e Due a Petrosino: vince Karol Gagliano

Una piazza piena per la Corrida a Petrosino ha regalato una serata lunga e partecipata nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma delle Grazie, Patrona della città. L’appuntamento si è svolto ieri sera in Piazza F. De Vita ed è stato organizzato e presentato dai Trikke e Due, il duo comico formato da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi. Sul palco sono saliti 12 concorrenti, pronti a mettersi in gioco con canzoni, imitazioni e performance pensate per conquistare il pubblico. Come nello spirito della Corrida, non sono mancati gli applausi convinti, ma anche i fischi bonari riservati a chi ha scelto di affrontare il palco con ironia e coraggio. La serata è stata arricchita dagli interventi delle scuole di ballo Estrella Latina di Irene Ingardia e Body Language di Antonella Conticelli, che hanno coinvolto tanti giovani e dato ritmo allo spettacolo. In apertura è salito sul palco anche il parroco, Don Carmelo Caccamo, che ha ricordato il valore dei festeggiamenti e il programma delle iniziative ancora in corso in onore di Maria SS.ma delle Grazie. Il service audio e tecnico è stato curato da Musikè di Nino Pulizzi. Ad aprire la serata è stata la sigla della Corrida, eseguita con la coreografia della scuola Estrella Latina di Irene Ingardia con il testo scritto dai Trikke e Due e la musica e l’interpretazione di Francesco Anastasi, cantautore petrosileno.

La gara ha visto alternarsi sul palco dodici concorrenti. Tommaso Lombardo ha cantato “Nel sole” di Al Bano. Gabriele Galfano si è esibito con “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Andrea Laudicina ha proposto “Bella bionda” (Francesco D’Aleo). Subito dopo, il pubblico ha ascoltato Davide Cassaro, che ha interpretato “Feeling Good” di Michael Bublé, e Salvatore Laudicina, in gara con “Adesso tu” di Eros Ramazzotti. Spazio poi a Giuseppe Ruggirello, protagonista di una performance in stile “Tale e Quale Show” con “Un sorriso dentro al pianto” di Ornella Vanoni, brano scritto da Francesco Gabbani. Sul palco anche Giovanni Lombardo, che ha cantato “Rose rosse” e ha improvvisato con il pubblico, e Nicola Stella, che ha interpretato “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. La serata è proseguita con l’unico ospite, Ezio Genna, che ha cantato e imitato Cristina D’Avena. Ezio, famoso nel territorio, è stato negli ultimi anni su Canale 5 (Tu sì que vales di Maria De Filippi), su Rai 1 (Tali e quali di Carlo Conti) e sul NOVE (La Corrida di Amadeus). Ha fatto cantare tutta la piazza. Spazio poi a Karol Gagliano, protagonista di “La donna cannone” di Francesco De Gregori. Infine, Mario Urso ha imitato e cantato Adriano Celentano con “Pregherò”, mentre Antonino e Graziella, marito e moglie, hanno portato sul palco “Sharazan” di Al Bano e Romina Power.

A vincere La Corrida a Petrosino è stato Karol Gagliano, che ha conquistato il pubblico con una intensa interpretazione de “La donna cannone” di Francesco De Gregori. La sua esibizione è stata costruita con cura, quasi come una vera performance televisiva. Karol è stato accompagnato da un corpo di ballo formato da quattro giovani della scuola Estrella Latina, che hanno interagito con lui durante il brano, rendendo il momento ancora più emozionante. La base musicale è stata arricchita anche dal suono del sassofono di Francesco Anastasi, figlio di Nicola Anastasi. Questo dettaglio ha dato maggiore forza alla performance e ha contribuito a creare un’atmosfera molto intensa. Al momento della scelta del vincitore non c’è stata praticamente gara. Quando i più applauditi sono stati richiamati sul palco, il pubblico ha espresso un vero plebiscito per Karol Gagliano. La maggioranza della piazza ha applaudito per lui, decretando in modo immediato il primo posto. A consegnargli la coppa è stato Don Carmelo Caccamo.

Il secondo posto è andato a Davide Cassaro, giovane cantante di Trapani, che ha interpretato “Feeling Good” di Michael Bublé. Davide ha mostrato una voce importante e una bella presenza sul palco. Nonostante non fosse conosciuto dal pubblico locale, è riuscito a conquistare una parte significativa della piazza. La sua esibizione ha colpito per qualità e maturità. Il terzo posto è stato assegnato a Mario Urso, anche lui di Trapani, che ha imitato e cantato Adriano Celentano con il brano “Pregherò”. Per stabilire il secondo e il terzo classificato, dopo il plebiscito per Karol Gagliano, il pubblico è stato chiamato a esprimersi nuovamente tra Davide Cassaro e Mario Urso. Alla fine, Davide ha conquistato il secondo posto e Mario il terzo. Tutti e tre i classificati hanno ricevuto una coppa. Oltre ai primi tre classificati, è stato assegnato anche un premio speciale a Giuseppe Ruggirello, scelto dai Trikke e Due come autentico spirito della Corrida. Ruggirello ha portato sul palco una performance ironica, teatrale e molto curata. Si è travestito da donna per imitare Ornella Vanoni, con parrucca rossa, abito lungo, tacchi e trucco. Ha cantato “Un sorriso dentro al pianto”, omaggiando l’artista scomparsa da pochi mesi. La sua interpretazione, tra musica, travestimento e simpatia, ha incarnato lo spirito più vero della Corrida: mettersi in gioco, divertire e divertirsi senza paura del giudizio. Per questo ha ricevuto una coppa speciale. Body Language di Antonella Conticelli ha arricchito il programma con ulteriori intermezzi coreografici.

La Corrida si è inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma delle Grazie, Patrona di Petrosino. La festa continua anche nelle prossime serate, con nuovi appuntamenti dedicati alla comunità. La presenza di momenti religiosi, spettacoli, musica, ballo, tradizioni popolari e degustazioni conferma il valore di una festa che unisce fede, identità e socialità. In questo contesto, La Corrida ha rappresentato uno dei momenti più allegri e partecipati, capace di richiamare persone di tutte le età.