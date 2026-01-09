Il tifo organizzato: “Non disputare Trapani Shark-Trento”

Una lettera del tifo organizzato – Trapanesi Granata, Nessuna Resa Ultra Tp, IDN, Gate 91100 – nasce dall’esigenza di prendere posizione, in modo responsabile e costruttivo, rispetto a una situazione grave e lesiva dei valori fondamentali dello sport. Alla luce delle attuali condizioni in cui versa la società, i tifosi scrivono alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e alla Lega Basket serie A:

“Con la presente desideriamo esprimere profonda preoccupazione e forte dissenso in merito alla prevista disputa della gara tra Trapani e Trento, alla luce della situazione attuale che vede la società di Trapani di fatto priva di un numero adeguato di giocatori per poter affrontare un incontro di tale livello competitivo. Riteniamo che lo svolgimento della suddetta gara, in queste condizioni, configurerebbe una evidente farsa sportiva, in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e credibilità che dovrebbero sempre guidare il movimento cestistico italiano. Una simile situazione non gioverebbe a nessuno:

non al campionato, che vedrebbe svilita la propria immagine e il proprio valore tecnico;

non alle tifoserie, private di uno spettacolo autentico e competitivo;

non ai giovani atleti eventualmente chiamati a scendere in campo, esposti a una responsabilità e a un contesto che nulla hanno a che vedere con una sana crescita sportiva;

non alla città di Trapani, che merita rispetto e tutela, così come la sua storia e il suo seguito cestistico.

Nel superiore interesse del movimento, chiediamo pertanto che la gara in oggetto non venga disputata nelle condizioni attuali e che si individuino soluzioni alternative, coerenti con i regolamenti ma soprattutto con lo spirito dello sport. Certi che vorrete valutare con attenzione quanto esposto, confidiamo in una decisione responsabile, capace di salvaguardare la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare”.