Il ricordo di Danila Tranchida da parte della Camera Penale di Marsala

Dopo la scomparsa dell’avvocata Danila Tranchida interviene la Camera Penale di Marsala.

“Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa della nostra cara collega Danila Tranchida.Avvocato di grande sensibilità e professionalità, Danila si è sempre distinta per i suoi modi gentili, cortesi e delicati, e per quella naturale eleganza che la caratterizzava tanto nel tratto umano quanto nella vita professionale. La sua presenza attiva e partecipe all’interno della Camera Penale di Marsala ha rappresentato un valore autentico per tutti noi.A nome dell’intera Camera Penale di Marsala, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, al padre Diego e alla madre Antonella, ai fratelli Massimiliano, Gabriele e Raffaello ed alla cognata Giusy, stringendoci a loro in questo momento di profondo dolore. Il ricordo di Danila rimarrà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei”.