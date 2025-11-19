In Provincia di Trapani 36 denunce per droga, armi, guida irregolare. Un arresto e 40 multe

Trapanesi indisciplinati alla guida. Ne danno prova i Carabinieri del Comando Provinciale che nelle scorse settimane hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree della Provincia, in cui maggiormente è avvertita l’esigenza di sicurezza e ove si sono registrati episodi di illegalità. I servizi svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e condotti dalle Compagnie del Comando Provinciale hanno consentito di deferire all’Autorità giudiziaria 36 persone, di cui: 7 per guida in stato di ebrezza alcolica, una per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, 3 per guida senza patente, 6 per inosservanza a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; un altro soggetto per ricettazione, 4 per porto di armi od oggetti atti ad offendere, uno per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore; altri due per furto, 4 per ingresso illegale nel territorio dello Stato e 7 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti. E’ stato anche arrestato in flagranza di reato un uomo perchè evaso dai domiciliari.

Nel corso dei servizi, i militari hanno controllato 30 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, identificate oltre 500 persone e controllati più di 250 veicoli. L’attività contravvenzionale ha consentito di elevare 40 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 10.000 euro e 12 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, in previsione delle prossime festività natalizie sta pianificando un’ulteriore intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio.