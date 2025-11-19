Mazara: a giudizio i titolari di una ditta di pesca per l’infortunio di un loro dipendente

La Procura della Repubblica di Marsala ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Maria Giovanna Barracco e Salvatore Asaro rispettivamente datrice di lavoro e dirigente di fatto della ditta G.S. Pesca di Mazara del Vallo. Per l’ipotesi accusatoria, i predetti nelle loro qualità, in data 19 novembre 2024 nella sala lavorazione del pesce della ditta G.S. Pesca, avrebbero cagionato o comunque contribuito a cagionare, in violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’infortunio di un loro dipendente il quale, nel corso dell’espletamento delle sue mansioni, riportava lesioni personali gravi consistite in “sub amputazione III dito mano sinistra” con prognosi di 118 giorni.

Le indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica – Gruppo E) che si occupa di reati in materia di lavoro e prevenzione infortuni, sono state delegate al Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – ASP di Trapani ed hanno allo stato determinato la contestazione di lesioni personali gravi in violazione del decreto legislativo nr. 81/2008 ed in particolare, le disposizioni relative alla mancata formazione del dipendente in materia di salute e sicurezza, la mancata frequentazione di adeguato corso di formazione abilitante allo svolgimento dei propri compiti, la omessa informazione per il lavoratore sui rischi connessi all’attività lavorativa prestata, il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché il non avere messo a disposizione del dipendente il Dispositivo di Protezione Individuale (guanto anti-taglio) esponendolo al rischio taglio/amputazione. L’udienza predibattimentale si terrà il giorno 13/02/2026 presso il locale Tribunale.