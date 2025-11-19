Interforze per la sicurezza a Marsala: centinaia di controlli, solo 15 sanzioni

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio decisi, a seguito delle determinazioni del COSP e predisposti dal Questore della Provincia di Trapani, a causa di una “movida” notturna scorretta e spesso pericolosa per la sicurezza. Nel corso della scorsa settimana, la Polizia di Stato di Marsala ha implementato gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, attuando attività straordinarie sia nel centro storico marsalese che in alcune contrade.

I servizi sono stati svolti con il concorso di Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano attualmente impiegati nell’operazione denominata “Strade Sicure”. Molto proficui sono stati i risultati conseguiti in termini di prevenzione e controllo. Nel corso dei servizi sono stati svolti 12 posti di controllo, sono state identificate circa 216 persone, di cui 33 con precedenti di polizia e 6 extracomunitari. Sono stati controllati 96 veicoli, elevati 5 infrazioni al C.d.S.. Nella giornata di sabato sono stati, ulteriormente, svolti servizi congiunti interforze, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati: 170 le persone identificate, di cui 58 con precedenti di polizia e 6 extracomunitari, 63 i veicoli controllati e 10 infrazioni al C.d.S. elevate. Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza pubblica e della legalità sul territorio, volto a garantire la serenità dei cittadini e dei turisti presenti nella zona.