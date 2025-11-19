Imbarcazione in avaria al largo di Marettimo, due persone salvate dalla Guardia Costiera

Si sono concluse ieri sera, ad opera del personale della Guardia Costiera di Marettimo, le operazioni di soccorso a favore di un’unità da diporto con due persone a bordo, che si trovava in difficoltà per un’avaria al motore all’entrata del porto di Marettimo. L’emergenza è scattata alle ore 21 circa, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha ricevuto, tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530, una richiesta di soccorso da parte del conduttore di un’unità da diporto che, partito dal porto di Marsala, ha comunicato di non riuscire più a governare il proprio mezzo a causa di un’avaria al motore e di non poter entrare in porto a Marettimo a causa delle intense raffiche di vento presenti in quel momento.

Immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha disposto l’uscita del mezzo nautico GC B166, dislocato presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, mantenendo un costante contatto telefonico con l’unità alla deriva per accertare le buone condizioni delle persone a bordo. I militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, giunti sul punto, hanno appurato in prima battuta il buono stato di salute delle due persone a bordo e, una volta saliti a bordo, hanno fornito il necessario supporto tecnico per mettere in sicurezza l’unità. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 22, con l’unità soccorsa ormeggiata presso il porto di Marettimo e con i suoi occupanti senza alcun bisogno di ulteriore assistenza medica.