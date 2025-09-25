“Il mare colore dei libri”: il regista Gigi Borruso e i ricordi di un viaggio teatrale. VIDEO

“Domani vi racconterò il resto. Intorno al teatro, appunti d’un attore” (Navarra Editore) è l’ultimo lavoro del regista, attore e autore teatrale palermitano Gigi Borruso, maggiore interprete della scuola di teatro di Michele Perriera, presentato all’interno del Festival dell’editoria indipendente “Il mare colore dei libri” di Marsala. Tanto teatro ma anche cinema, con Andò, Bellocchio, Ficarra e Picone e tv (Il Commissario Montalbano, Agrodolce, Il fratelli Corsaro, ecc.). Nel corso dell’incontro Borruso ha dialogato con l’attore e regista marsalese Massimo Pastore, letture a cura di Laura Cavasino. Borruso nella nostra intervista affonda tra i ricordi che ha impresso in questo libro: dalle lezioni con Michele Perriera all’esperienza con Giuliano Scabia, la narrazione diventa un viaggio tra il reale e la messa in scena, corredato dal manuale per il perfetto monologo e il piccolo bestiario teatrale. Si parla di un teatro vissuto, praticato, condiviso, che diventa pratica civile, necessaria e salvifica.

