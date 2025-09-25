“Il mare colore dei libri”: Giovanni Alagna ripercorre la storia della nave punica. VIDEO

redazione

giovedì 25 Settembre 2025 - 16:29

A “Il mare colore dei libri”, Festival dell’Editoria indipendente che è andato in scena lo scorso fine settimana all’interno del Museo e del Parco archeologico Lilibeo Marsala – sotto l’organizzazione della Navarra Editore – un evento esclusivo: la presentazione del libro del professore e storico Giovanni Alagna dal titolo “La Nave Punica di Marsala” (Il Vomere) all’interno della sala ‘Honor Frost‘ – intitolata all’archeologa che la rinvenne – che ospita proprio il relitto della nave di epoca punica. L’autore, guidato dal giornalista Gaspare De Blasi, si è addentrato nella storia della nave, dalla scoperta e dalla campagna per il recupero, fino ai giorni nostri. Una storia fatta ancora oggi di misteri tutta ancora da scoprire.

GUARDA LA VIDEO-NTERVISTA

