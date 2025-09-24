Pioggia e traffico veicolare rallentato in tutta la provincia di Trapani

Come previsto dalle previsioni del tempo nelle prime ore del mattino di oggi mercoledì 24 settembre, si sono registrati diversi temporali nella Sicilia Occidentale.

La situazione attuale a Trapani

A Trapani, già nelle prime ore del mattino, si sono registrate le prime criticità: via Marsala risulta parzialmente allagata, come spesso accade in occasione di rovesci intensi. La situazione è seguita dalle squadre comunali e dalla protezione civile. Il sindaco Tranchida ha dichiarato: “Stato di allerta per Condizioni meteo avverse: si allerta la popolazione della previsione di ulteriore copiosa precipitazione sulla città di Trapani fra circa una o due ore, a meno che non cambi l’intensità del vento. Abbiamo registrato stamani il massimo picco con 28,7 mm in tre ore e abbiamo registrato criticità in diverse zone sul versante sud: via Marsala, via libica, via capitano Sieli, dorsale Zir e via Virgilio. La situazione è rientrata sotto controllo perché nel frattempo gli impianti di smaltimento acque, compreso l’impianto di via Tunisi, sono riusciti a smaltire la maggior parte della pioggia, anche se ci sono ancora le vasche piene in accumulo perché sta arrivando per caduta in maniera copiosa l’acqua che scende da Monte Erice. La situazione, attualmente, è quindi sotto controllo, si potrebbero però verificare dellecriticità fra un’ora, un’ora e mezza, quando arriverà la prevista nuova forte copiosa e duratura pioggia, se non cambiano le condizioni del vento, come già detto prima.Nel frattempo, abbiamo predisposto dei bus per bloccare eventualmente le principali arterie viarie ed evitare l’effetto onda, tanto in via Marsala che in Piazza Martiri Ungheria a beneficio di via Fardella.Si consiglia alla popolazione di evitare di stare per le strade e comunque di utilizzare le perimetrali e non le vie interne. Ribadiamo, in presenza e conferma, se non cambiano le condizioni del vento, di questa nuova ondata di pioggia, fra un’ora o un’ora e mezza, è verosimile che bloccheremo nuovamente le strade di via Marsala, via Fardella e traverse e dunque anche la zona di via libica”.

La situazione negli altri comuni

Ad Alcamo il sindaco Domenico Surdi, ha disposto per precauzione la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre a ville, cimiteri e impianti sportivi comunali. A Marsala allagamento dsoliti come sempre in casi del genere nella via Vecchia Mazara, ma anche nella tradizionale via Mazara, anche la zona del porto nelle ore di punta per il transito dei veicoli che accompagnavano i ragazzi a scuola, risultava quasi impraticabile. “In considerazione del maltempo odierno, si invita la popolazione , in particolare genitori e studenti , a prestare la massima attenzione negli spostamenti, soprattutto in occasione dell’uscita dalle scuole, quando potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni.La polizia municipale e gli uffici comunali continuano a monitorare la situazione e saranno fornite comunicazioni in caso di necessità“. E’ quanto scrive nella pagina istituzionale il sindaco di Marsala Massimo Grillo. In quasi tutti i comuni del Belice pioggia torrenziale e strade sommerse dalla pioggia cadente.

Il meteo nelle prossime ore e nella giornata

Il bollettino meteo prevede per oggi nella provincia di Trapani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre nel pomeriggio è previsto un miglioramento. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 27°C, con venti tesi provenienti da sud e mare mosso. Le precipitazioni previste sono pari a 2 mm nelle prossime ore. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua già nel tardo pomeriggio, ma resta l’invito alla prudenza per tutta la giornata di oggi.