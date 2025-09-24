“Il mare colore dei libri” in rete con Piazza Ranne, primi ‘vagiti essenziali’ a Marsala. VIDEO

“Il mare colore dei libri” si è concluso con tante proposte anche per il territorio di Marsala e Provincia. Uno spazio – all’interno del Museo Regionale Lilibeo – che ha ospitato il Festival dell’Editoria indipendente organizzato da Navarra Editore – è stato dedicato a “Vagiti essenziali”, un talk condotto dall’associazione Nonovento, rappresentata per l’occasione da Achille Sammartano, alla presenza dell’attrice Claudia Gusmano, del musicista e operatore vitivinicolo Giacomo Maria e dell’imprenditore Ignazio Passalacqua, quest’ultimo anima del progetto urbano “Piazza Ranne“, un contenitore di eventi, proiezioni cinematografiche, teatro, musica, che ha preso vita la prima settimana di settembre nell’area della Chiesa San Francesco, vicino l’ex ospedale San Biagio, e nelle vie limitrofe. A seguire l’intervista a Ignazio Passalacqua che ci parla della nascita di un podcast culturale e alla direttrice artistica di “Piazza Ranne“, la regista e drammaturga Luana Rondinelli.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA