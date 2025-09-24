“Il mare colore dei libri” fa il pieno al Museo Lilibeo Marsala nel solco della pace e dei diritti civili

Due giorni di grande partecipazione collettiva hanno salutato il Festival dell’editoria “Il mare colore dei libri”, che il 20 e 21 settembre ha chiuso una quinta edizione ricca di incontri, autori, libri, momenti di riflessione, omaggi, buon cibo. Dal Parco archeologico Lilibeo che ha ospitato la due giorni organizzata dalla Navarra Editore i primi numeri: sono oltre 3mila le presenze, 2.385 i biglietti gratuiti staccati fino ad esaurimento degli stessi, senza contare gli ingressi anche dal lato del Parco. Migliaia di visitatori che hanno assistito a parole, note, buon cibo, impegno e lotta, nel segno della pace, del sostegno alla Palestina, dei diritti LGBTQ+, nel ricordo di Andrea Camilleri e Stefano Benni. “Un evento di grande respiro al quale abbiamo aperto le porte nella convinzione che avrebbe sicuramente donato due giorni di bellezza e di conoscenza – dice la direttrice, Anna Occhipinti – e offerto stimolanti spunti di riflessione a tutti i graditi ospiti. Siamo felici, e la cosa non ci ha affatto stupiti, di avere sentito da più voci che questa sia stata giudicata come la più bella edizione del Festival, che il nostro Parco ha abbracciato senza alcuna esitazione candidandosi ad ospitarlo nuovamente in futuro”.

E pensare che la quinta edizione era a rischio dopo il mancato contributo del Comune di Marsala. Eppure “Il mare colore dei libri” è r-esistito. Successo anche per l’area kids dedicata ai bambini curata da Matilde Treno e con fataStè Stefania Parrinello che ha catturato le attenzioni dei piccoli lettori e ascoltatori.

