Da Paolini a Misilla le contrade marsalesi nel degrado dell’abbandono dei rifiuti

Nell’area compresa tra le contrade di Matarocco, Paolini, Misilla, Torrelunga Puleo, Casazze, Perino, Gurgo, e tante altre contrade limitrofi, esiste una situazione di grave degrado ambientale causato dalla presenza di notevoli quantità di rifiuti di ogni tipo: domestico, organico, vetro e plastiche di varia provenienza. A segnalarlo è il cittadino Antonino Gerardi, che ha inviato al sindaco e agli organi di competenza una lettera con delle foto che mostrano i rifiuti a bordo delle strade e nei terreni limitrofi.

“La situazione è tanto più esecrabile sia perché l’area è adiacente alla strada che alle persone che ci abitano – afferma Gerardi -. Ai rifiuti sparsi ovunque viene spesso dato fuoco nel tentativo di eliminarli, mentre i lati del sentiero sono invasi da vegetazione infestante con prevalenza di canne, erbacce e altro che hanno creato degrado, vere e proprie discariche abusive a cielo aperto con notevole presenza anche di eternit. Su questo percorso cittadino transitano diverse famiglie, diverse persone per andare a lavorare in campagna. Bisogna assicurare in primis l’igiene e la salvaguardia ambientale. E’ necessario prendere immediati provvedimenti per sanare questa situazione di degrado e abbandono. Ci vogliono soluzioni concrete per risolvere le problematiche: aumento della sorveglianza o della pulizia, interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione di aree specifiche, coinvolgimento dei cittadini in iniziative di cura del territorio”.