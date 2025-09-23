Il mare colore dei libri: Sonia Luisi e il rispetto per l’ambiente spiegato ai bambini. VIDEO

A “Il mare colore dei libri”, il Festival dell’Editoria di Marsala giunto alla sua quinta edizione e ospitato all’interno del Museo Regionale Lilibeo, spazio anche alle favole. Nel corso della prima giornata la scrittrice Sonia Luisi ha presentato “Le favole di Calù”, dieci favole con le illustrazioni di Tommaso Rallo, che raccontano a tutti i bambini e le bambine l’impegno e il rispetto per la natura. Sarà lo gnomo Calù a prestar voce a tutte le creature che animano il bosco, il mare e la montagna. Calù è un piccolo gnomo amico di tutti i bambini e le bambine, compagno d’avventure di ogni sognatore.

Dalla notte dei tempi allieta i suoi piccoli amici raccontando splendide favole; oggigiorno, però, è preoccupato e amareggiato, perché si sente messo da parte, mentre i suoi amici preferiscono giocare con le tecnologie più moderne. Calù è pieno di risorse e soprattutto di fantasia, e saprà riconquistare i piccoli umani grazie a un pizzico di magia. A dialogare con l’autrice nel corso della presentazione del libro edito dalla Navarra Editore, il professore Claudio Gulotta, nonchè dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Strasatti “De Gasperi-De Vita”, con la partecipazione dell’illustratore Tommaso Rallo, con la musica dell’handpan di VolaOscar e le letture a cura di Marilena Colicchia.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA