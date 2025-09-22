Il Marsala 1912 vince contro il Kamarat in un Municipale rinnovato e sempre più azzurro

E’ il Marsala 1912 a vincere la seconda stagionale di Campionato Eccellenza contro il Kamarat. In un “Nino Lombardo Angotta” rinnovato per accogliere i tifosi, con una zona lounge e nuove poltrone in Tribuna, gli azzurri di Mister Chinnici si sono imposti 2 a 1 sugli ospiti. Partita molto combattuta, tanto che i padroni di casa segneranno solo dopo 45 minuti con un’intuizione di Sferruzza che va in goal. Nel secondo tempo è Costa che porta la squadra sul 2 a 0 e sul finale di partita c’è spazio anche per il Kamarat che segna con Cuffaro Piscitello. Nonostante i lilybetani abbiano stretto i denti hanno comunque ben figurato. Questo è solo l’inizio e per una squadra nuova ci vorrà tempo.