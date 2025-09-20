Marsala, si è spento Giuseppe Martinez

Lutto per il mondo enologico marsalese. Le Cantine Martinez comunicano che nella giornata di ieri si è spento il ragioniere Giuseppe Martinez, circondato fino alla fine dall’affetto dei suoi cari. Considerato un pilastro dell’azienda in ambito amministrativo, ha trasmesso, assieme ai suoi fratelli, passione, lustro e dedizione all’attività di famiglia, che lo ricorda come “un uomo d’altri tempi dal fare encomiabile e dal cuore gentile che ha speso ogni istante della sua vita all’insegna dell’amore per la famiglia e per il lavoro”.

La camera ardente avrà luogo oggi, sabato 20 settembre, presso la Cantina Martinez dalle ore 9,30.

I funerali si svolgeranno presso la Chiesa di San Matteo alle ore 15.