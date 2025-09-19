“Giacomo Tumbarello: “I lavori nella fascia costiera del centro di Marsala saranno a breve ultimati”

Il vice sindaco parla dei ritardi e delle realizzazioni, tra solariam e piazza Mameli.

Giacomo Tumbarello, architetto e funzionario del comune ora in pensione, da alcuni anni è assessore e vice sindaco della giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo. Approfittiamo per chiedergli alcune informazioni sullo statoi dei lavori pubblici soprattutto nella zona costiera del comune di Marsala.

Iniziamo dai lavori nella zona Salinella.

“Siamo puntuali con i tempi di consegna. Come abbiamo detto nella zona sta nascendo con la tempistica legata agli interventi, un social housing a Sappusi e un teatro all’interno del parco. Nei tempi previsti sarà disponibile per manifestazioni di vario genere per le quali stiamo predisponendo delle aree di parcheggio adatte agli eventi e che saranno disponibili solo in quelle occasioni. Del resto a poche centinaia di metri c’è l’ampio parcheggio utilizzato da chi si reca al tribunale”.

Proseguendo sulla fascia costiera il previsto solarium di Capo Boeo che il sindaco aveva annunciato per l’inizio dell’estate non è ancora pronto. Perché?

“I lavori in via definitiva sono quasi ultimati. Si è trattato di una realizzazione che ha richiesto l’utilizzo di materiale specifico. Il legno della struttura è di tipo particolare ed è arrivato dalla Norvegia. Debbo dire che per quello che i cittadini possono vedere adesso le risposte che abbiamo avuto sono di tipo positivo. Consegniamo alla città e ai turisti un qualcosa che mancava e che in vario modo negli anni era richiesto”.

In piazza Mameli non si sono ancora ultimati del tutto i lavori del rifacimento di quella che i marsalesi chiamano “Porta di Mare”.

“Come tutti hanno visto ci sono dei lavori nella attigua via Vespri. A breve sarà tutto completato compresa la piazza con il progetto previsto”.

Invece nella piazza antistante il Monumento ai Mille?

“I lavori riprendono, erano stati sospesi a seguito di un finanziamento che ci permetterà di collocare al centro della piazza un fontana. Come era prevedibile i lavori di collocazione hanno richiesto un adeguamento che non era previsto. Comunque posso assicurare ai marsalesi che la piazza sarà a breve ultimata”.

I lavori di quella che entusiasticamente era stata definita la “spiaggia della città” proprio subito dopo il porto in direzione dei lidi, sembrano essersi bloccati da tempo…

“Sono ripresi e come abbiamo anche detto in precedenti occasioni, nello spiazzale è collocata un grande cabina dell’Enel che deve essere abbattuta. Abbiamo dovuto fare fronte ad una serie di lungaggini burocratiche perché la cabina deve essere ricollocata. Ora siamo alla fine tanto è vero che nello spiazzale i lavori sono ripresi”.

In questi giorni, in occasione della riapertura delle scuole, il traffico nella zona del porto si è fatto caotico anche per dei lavori pubblici sul manto stradale per la collocazione di tubi per il gas.

“I lavori erano stati programmati in ore specifiche per agevolare il flusso veicolare anche da e per le scuole delle limitrofa via Verdi. La ditta evidentemente non le ha rispettate e il comune ha provveduto a procrastinarle a non appena i lavori al porto saranno ultimati”.

A proposito di via Verdi stanno procedendo alacremente anche in quella zona dove però era previsto un collegamento viario con il porto. Cose si procederà in tale senso?

“E’ previsto quello che lei dice. E’ stato inserito ed approvato dal Consiglio comunale nelle Opere Pubbliche Triennali e sono convinto che, ottenuto il relativo finanziamento, avremo anche in questo caso una grande ed interessante realizzazione”.