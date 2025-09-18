Presentato al Circolo Velico di Marsala “Raccoglitori di zafferano”, il primo libro di Leonardo Sammartano

Una raccolta di poesie che raccontano le altalene emotive che spesso accompagnano gli animi più sensibili. “Raccoglitori di zafferano” è la prima pubblicazione dello psicoterapeuta marsalese Leonardo D. Sammartano (Eretica edizioni) ed è stata presentata nei giorni scorsi al Circolo Velico di Marsala. Personalità poliedrica, Sammartano esercita da tempo la professione di psicoterapeuta nel trapanese, continuando a coltivare le proprie passioni, tra cui quella per la musica e la poesia.

Dopo i saluti del presidente del circolo Andrea Baiata, l’autore ha dialogato con il giornalista Vincenzo Figlioli, soffermandosi sulla genesi del libro, sugli stati d’animo che ne hanno accompagnato la scrittura, sui suoi principali riferimenti letterari (Eliott, Beckett, Montale, Pavese, Goethe). Per l’occasione, alcuni brani sono stati letti da Livio e Lucrezia Sammartano, Filippo Duci e Sara Di Prima, studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala che hanno frequentato i corsi di teatro organizzati dall’istituto. Il numeroso pubblico ha seguito con attenzione la presentazione, mostrando curiosità e interesse per i temi proposti dall’autore.