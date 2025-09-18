Marsala: il Comune vuole riassegnare la palestra “Nicola Grillo”

Il Comune di Marsala vuole riassegnare la Palestra “Nicola Grillo” di Porticella. E’ stato infatti pubblicato un bando per l’assegnazione della palestra in uso stagionale, dal prossimo ottobre e fino a giugno 2026. Fino alla passata stagione, era il Liceo Classico che ne aveva la gestione, con la possibilità per alcune associazioni sportive di poterne usufruire. Come previsto dal Regolamento comunale, l’istanza per l’affidamento può essere presentata da Associazioni sportive affiliate a Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, nonché da altri Organismi associativi che promuovono lo sport e ne perseguono le finalità socioformative. Requisiti e modalità di presentazione della richiesta di assegnazione sono indicate nel bando a firma della dirigente Giovanna Basiricò, online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-finalizzato-alla-assegnazione-in-uso-stagionale-della-palestra-nicola-grillo-marsala, contenente anche lo schema di richiesta. Questa deve pervenire al Comune entro il prossimo 30 settembre.