Il Marsala si prepara alla gara interna con il Kamarat tra partenze e un nuovo arrivo

Il Marsala Calcio prosegue il Campionato di Eccellenza Girone A con la prima attesissima gara interna. Domenica 21 settembre alle ore 16.30, allo Stadio “Nino Lombardo Angotta” arriva il Kamarat, una società che storicamente ha sempre incontrato il Marsala 1912 in varie competizioni. I tifosi non vedono l’ora di tornare tra le mure amiche del Municipale per poter sostenere la propria squadra, soprattutto per l’attesa che la nuova società a guida Angelo Casa ha creato intorno a sè. Mister Chinnici lavorerà con un gruppo coeso, che in gran parte conosce dalla precedente esperienza calcistica al San Giorgio Piana, ma perde alcuni pezzi. la società infatti ha comunicato che i calciatori Marcos Lettieri, Ferdinando Trifilò e Matteo Mamone hanno rescisso il contratto che li legava al club azzurro. Per tre pezzi che si perdono, uno che arriva: Macauley Chrisantus, classe ’90, attaccante nigeriano che vanta queste esperienze: stagioni in Bundesliga 2 e nella Liga 2, passando per la massima serie greca e turca, fino al calcio asiatico e alle presenze europee.

Inoltre da questo momento è attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗮𝗹𝗮 𝟭𝟵𝟭𝟮-𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝘁, valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2025/26, in programma domenica 21 settembre alle ore 16.30 allo Stadio “Nino Lombardo Angotta”.Sarà possibile acquistare il proprio tagliando, fino ad esaurimento disponibilità, attraverso i seguenti canali: – da oggi e fino all’orario di inizio dell’evento, sul sito 𝗩𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁;- da oggi e fino a sabato (eccetto orario di chiusura 13.30-15.00) presso la 𝗧𝗮𝗯𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶 (Contrada Bosco 291, Marsala);- esclusivamente nelle giornate di oggi, giovedì 18 settembre, e domani, venerdì 19 settembre, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, presso la nuova sede del club, palazzo Halley, in via Carlo Cattaneo 42, a Marsala;- esclusivamente domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 15.00 e fino all’orario di inizio dell’evento, al 𝗯𝗼𝘁𝘁𝗲𝗴𝗵𝗶𝗻𝗼 dello Stadio “Nino Lombardo Angotta”.