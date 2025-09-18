“Il mare colore dei libri”, al Museo Lilibeo tutti gli autori marsalesi

“Il mare colore dei libri” è un contenitore culturale variegato. Non solo incontri tematici sulla pace, sui diritti LGBTQ+, l’omaggio a Stefano Benni e a Camilleri per i 100 anni dalla nascita, ma anche promozione di alcuni autori locali all’interno del Museo Lilibeo e del Parco Archeologico diretto da Anna Occhipinti.

Gli autori marsalesi di sabato 20 settembre

Nella giornata di sabato 20 settembre questi gli appuntamenti: alle ore 17, nel Giardino storico del Museo, Sonia Luisi presenta “Le Favole di Calù” (Navarra Editore). Attraverso dieci favole, Luisi racconta a tutti i bambini il rispetto per la natura. Dialoga con l’autrice Claudio Gulotta; parteciperanno l’illustratore Tommaso Rallo, ‘Volaoscar’ (Handpan) e Marilena Colicchia (letture). Alle ore 18, nella Sala Gabrici – che contiene i reperti archeologici antichi – Silvia Maira presenta “Mandorli in Fiore” (Pav edizioni). Storia di amori, gioie e dolori di una vita povera in una casa di campagna. Dialoga con l’autrice, Vinziana Rizzo Parisi; letture curate da Roberto Ardizzone e Serena Lo Pilato. Lo scrittore Antonio Licari alle 20, in Sala Gabrici presenta “Era con i Mille” (Stylit) che esplora le lotte sociali della Sicilia dell’Ottocento. Dialogano con l’autore, Francesco Marchese e Loredana Marino. Alle 21 nella Sala Honor Frost sede della nave punica, il professore Giovanni Alagna presenta “La nave punica di Marsala” (Il Vomere) che affonda le radici nell’antica civiltà fenicia. Dialoga con l’autore il giornalista Gaspare De Blasi.

Gli autori marsalesi di domenica 21 settembre

Questi gli appuntamenti ‘marsalesi’ di domenica: alle ore 17 nel Giardino storico del Museo, talk “Vagiti essenziali” sulla nascita di un podcast culturale. Ospiti dell’associazione Nonovento saranno l’attrice Claudia Gusmano, il musicista Giacomo Maria e l’imprenditore Ignazio Passalacqua. Sempre alle 17 nella Sala Famà la presentazione del libro “Nino Culicchia – una penna rossa, un baffo, tante storie” (Navarra Editore), omaggio al giornalista a cura di Federica Culicchia e Mariella Domingo; interverrà Diego Maggio; modera Mariza D’Anna. Alle 19 nella Sala Famà, l’ingegnere Giovanni Di Girolamo presenta “La fede nuziale nella steppa” (Gaspari Editore) che raccoglie testimonianze, immagini e documenti della campagna di Russia. Dialoga con l’autore, la prof.ssa Sabrina Marino. Alle ore 21 nel Giardino del Museo la regista e drammaturga Luana Rondinelli presenta i libri “Fimmine” e “Sciara prima c’agghiorna” storie di donne ribelli (Navarra Editore). Dialoga con l’autrice Chiara Putaggio, letture e interventi di Giada Costa, Gregorio Caimi, Natale Montalto e Riccardo Sciacca.