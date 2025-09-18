 Campionato Italiano FISDIR Tennistavolo, a Marsala battaglia tra pongisti

A Marsala è andato in scena il Campionato Italiano Individuale di Tennistavolo FISDIR, un evento sportivo che si inquadra nel settore Paralimpico. L’evento si è svolto il 13 e 14 settembre al Palazzetto dello Sport che ha accolto atleti che hanno dimostrato non solo abilità tecniche di altissimo livello, ma anche una profonda passione per questo Sport. Due giornate di competizioni intense che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, appartenenti alle categorie II1, II2 e promozionale. Il livello tecnico del campionato è stato costantemente in crescita, superando le aspettative e rendendo questa edizione una delle più competitive di sempre.

La rappresentante tecnica nazionale, Marzia Bucca, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando la preparazione e la qualità tecnica esibita dagli atleti. La sua valutazione positiva è stata condivisa dai numerosi ospiti e ufficiali presenti, tra cui il Dott. Giuseppe Triscari del Dipartimento dello Sport della Regione Siciliana, il Consigliere Federale FISDIR Gaspare Majelli e il Vicepresidente FITeT Paolo Puglisi, a testimonianza dell’importanza e del rilievo che il Campionato ricopre nel panorama sportivo nazionale. Il Campionato non è stato soltanto una vetrina di talento sportivo, ma anche una celebrazione dei valori di inclusione e determinazione che il movimento FISDIR porta avanti con orgoglio. Le sfide hanno incoronato diversi campioni nelle varie specialità. Tra i vincitori Guido Cipriani (Sing. M II2), Anna Abate (Sing. F II2), Marco Cacioli (Sing. M II1), Gessica Spampinato (Sing. F II1). Buoni piazzamenti anche per le pongiste della Provincia di Trapani entrambe nel Singolo Femminile II1: Vincenza Di Girolamo della Mimi Rodolico Mazara (3° classificata) e Pamela Tumbarello della Germaine Lecocq Marsala giunta quarta.