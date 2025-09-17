Marsala, taglio fondi ai minori stranieri, il sindaco Grillo fa una proposta “provocatoria”. VIDEO

Come era prevedibile nella seduta di ieri sera, martedì16 settembre, il consiglio comunale di Marsala è stato incentrato sul tema dell’accoglienza ai minori non accompagnati. Si tratta di bambine e bambini che arrivano in Italia soli, e sono stati accolti dal nostro stato accolti ma che adesso, dopo un provvedimento del governo Meloni, i comuni rischiano di andare in crisi. Il Comune di Marsala è tenuto ad anticipare circa 800 mila euro ogni trimestre per garantire vitto, alloggio e servizi educativi ai minori migranti. Questa spesa prima era coperta quasi al 100% dal governo, ora non sarà più così perché il fondo minori è stato più che dimezzato. si aggiunga che il provvedimento governativo ha valore retroattivo. Dopo le sedute precedenti in cui diversi consigleiri hanno richiesto la presenza in aula del sindaco Massimo Grillo ieri sull’argomento in questione è stato proprio il primo cittadino ad intervenire.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE CON RINO PASSALACQUA E SALVATORE AGATE

“Il numero dei minori accolti dal Comune di Marsala è notevole e questo potrebbe determinare conseguenze economiche se il governo nazionale non dovesse dare apposita copertura”. Il sindaco ha riferito di avere attivato diversi incontri sia in Prefettura che con l’Anci, per salvaguardare le casse del Comune ma anche i minori. sui suoi incontri con le cooperative che lavorano nel settore è stato criticato da alcuni consiglieri: “Comprendiamo che occorre intraprendere una una strategia comune, però il sindaco avrebbe fatto bene ad interloquire con l’aula prima di attivare gli incontri con gli operatori del settore”. ha detto Flavio Coppola. Grillo ha poi riferito che al momento non vi è alcuna certezza. “

“Nella malaugurata ipotesi in cui il governo non dovesse coprire le spese per intero noi ci dobbiamo tutelare. Noi avevamo adottato una delibera nella quale si specificava che il Comune avrebbe assicurato una copertura limitatamente alle disponibilità alle risorse finanziarie trasferite dal Ministero”. infine GRillo ha lanciato una proposta “provocatoria” come ha detto lui stesso: “Se non dovessimo avere risposte adeguate sospendiamo anche l’erogazione della quota disponibile“. Il sindaco ha poi chiesto al dirigente del settore di adeguarsi alla circolare ministeriale per evitare un aggravio delle casse comunali. Il consigliere Rino Passalacqua ha invitato la Prefettura ad indagare e capire perché la metà dei centri di accoglienza per minori si trova a Marsala.

