Marsala, a “Il mare colore dei libri” un incontro sulla nascita di un podcast culturale

Il festival editoriale “Il mare colore dei libri” che torna nella sua nuova quinta edizione in una veste rinnovata e ospitata all’interno del Museo regionale Lilibeo e del Parco archeologico nel week end di sabato 20 e domenica 21 settembre, sarà l’occasione non solo di presentare nuove realtà editoriali e autori, ma anche per creare spazi culturali di confronto su varie tematiche. Uno di questi si svolgerà domenica 21 alle ore 17 in uno dei punti in cui verranno allestiti i palchi, nel Giardino Storico del Museo, dal titolo “Vagiti essenziali”. Sarà un talk che vedrà tre operatori culturali disquisire di “Rinascita e metamorfosi”. Ma in che modo?

Durante l’incontro l’Associazione Nonovento, organizzatrice dello speciale momento, lancerà il progetto di un podcast culturale che avrà inizio in autunno e con l’occasione si confronterà con l’attrice Claudia Gusmano, l’imprenditore Ignazio Passalacqua e il musicista Giacomo Maria che, sulla base delle proprie esperienze professionali, affronteranno il tema della ‘rinascita’, partendo altresì da un territorio non sempre florido di eventi. “Siamo lieti di confrontarci con delle figure che si sono distinte nel mondo del teatro e dell’imprenditoria e portano lustro alla nostra terra. Abbiamo voluto proporre questa iniziativa perché crediamo che il dialogo possa essere una miccia per tutti coloro i quali vogliono provare a mettersi in gioco” specifica Achille Sammartano di Nonovento. “Il mare colore dei libri” è organizzato dalla Navarra editore con il sostegno del Parco Archeologico Lilibeo e con il supporto di diverse associazioni e media partner.