A Marsala nuova disinfestazione nei quartieri e nel centro storico e urbano

A distanza di un mese dall’ultimo intervento, l’Amministrazione comunale di Marsala avvia la quarta fase di disinfestazione e derattizzazione nel territorio. E, a ben vedere, in centro topi e blatte resistono. Ma anche insetti vari. Il settore Servizi Pubblici Locali, diretto da Annalisa La Rocca – tramite ditta incaricata – ha fissato per stasera le operazioni nelle zone urbane individuate. In particolare, gli interventi di disinfestazione riguarderanno le aree in cui sorgono le Palazzine Popolari di Amabilina, Sappusi, Istria, via F. Noto, via Mazara e via Grotta Del Toro, nonché diverse vie del centro storico e urbano.

La disinfestazione sarà effettuata nelle ore notturne – a partire dalla ore 23:00 di stasera e fino all’alba del 17 settembre – nel rispetto delle vigenti norme in materia e con l’uso di sostanze autorizzate dall’Asp. La ditta incaricata ha l’obbligo di apporre idonei cartelli informativi lungo le vie interessate al servizio. I residenti sono invitati a chiudere le finestre, a non esporre all’aperto alimenti (incluse piantine aromatiche) o indumenti, e comunque a prestare attenzione durante gli interventi igienizzanti. La derattizzazione sarà effettuata con il deposito delle esche in tombini, pozzetti e rete fognaria.