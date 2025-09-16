Al Cine Don Bosco di Marsala il film con Jean Reno e “Material Love”

Il Cine Teatro Don Bosco di Marsala, in vicolo Stovigliai (via Roma), torna con la stagione cinematografica. E’ doppia la programmazione per questa settimana. Il film per bambini e ragazzi “Il mio amico pinguino” sarà in proiezione dal 18 settembre solo alle ore 17. Anni dopo la tragica morte del figlio, annegato bambino durante un’uscita in mare, l’anziano pescatore brasiliano João – ovvero l’attore Jean Reno – incontra alla deriva nelle acque dell’oceano un pinguino ferito e ricoperto del petrolio fuoriuscito da una petroliera accidentata. João salva l’animale, lo porta nella casa che ancora condivide con la moglie … e poco alla volta lo rimette in salute. A rintracciare il pinguino sono tre ricercatori che stavano monitorando il suo gruppo prima dell’incidente e che insieme agli altri abitanti dell’isola in cui João vive saranno testimone di un’incredibile storia d’amicizia.

Il film “Material Love” con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal arriva in sala sempre dal 18 settembre alle ore 19 e 21. New York City, oggi. Lucy è una “combina coppie”: il suo lavoro è quello di abbinare fra di loro i single in base a determinati parametri, che hanno a che fare prevalentemente con la condizione socio-economica e l’appetibilità fisica delle due persone coinvolte. Durante la festa di matrimonio di una coppia formata da Lucy la donna rivede John, l’uomo con cui aveva condiviso una grande storia d’amore ma che ha lasciato perché, da attore squattrinato, lui non poteva darle le comodità che lei esigeva – e infatti al matrimonio fa ancora il cameriere.