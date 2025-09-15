Marsala: Villa Cavallotti ancora in stato di degrado, non è un posto per famiglie

Torniamo a parlare di Villa Cavallotti, il vasto giardino situato a Marsala su Porta Nuova. Ancora una volta versa in stato di degrado ed abbandono. E’ aperta e tutti nel periodo estivo hanno potuto fare una passeggiata all’interno. Una totale mancanza di pulizia, di rifiuti che qua e là sono diffusi nelle aiuole, piante secche, tubi cadenti, erba alta, c’è un deposito di lampioni dismessi lasciato a cielo aperto, ecc.. Per non parlare dei giochi per bambini che sono sempre rotti ma che non vengono neppure aggiustati, col rischio che qualche piccolo possa farsi male con le corde arrugginite e cadenti di qualche altalena. La salita che porta verso la terrazza San Francesco, quella che dovrebbe essere usata da utenti in carrozzina, è completamente inagibile, piena di fogliame. Giorni fa una persona in sedia a rotelle faticava a salire, rimanendo impantanata. Nessuno se ne prende cura e ancora una volta i cittadini si chiedono: l’Amministrazione comunale cosa intende fare con questo importante polmone verde?